شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يُزيد الغموض حول مستقبل نجم الاتحاد بعد الفوز ضد العدالة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، الغموض حول مستقبل لاعب الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



الصحفي يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

ويرتبط زياد الصحفي لاعب الاتحاد، بالرحيل عن صفوف العميد بالصيف الجاري، بعدما فشل في إقناع مدربه بإمكانياته الفنية.

وتلقى المدرب البرتغالي سؤالًا بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز ضد العدالة بدوري روشن، عن أسباب استبعاد الصحفي من المباراة، وهل ممكن مغادرته بالميركاتو الصيفي.



الاتحاد يفتتح دوري روشن بثلاثية في شباك العدالة

وحقق العميد انتصار ضد العدالة بثلاثية نظيفة بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وقال نونو سانتو مدرب العميد، إن استبعاد زياد الصحفي، هو أمر فني بالإضافة إلى استبعاد 8 لاعبين آخرين، وهو يمتلك حق اتخاذ القرارات، موضحًا أن هذا القرار له أكثر من سبب، رافضًا كشف المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.



سانتو يرفض التعليق على مستقبل الصحفي ويكشف سبب استبعاده



وأضاف: "تركيزي حاليًا على اللاعبين الحاليين الذي تواجدوا اليوم أمام العدالة، وهم من يتدربون معي في التدريبات الجماعية".

وشدد نونو سانتو، على أن مواجهة العدالة كانت صعبة، لكن الاتحاد كان منظمًا، ما جعل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي في مأمن".

واختتم المدرب البرتغالي: "سنعمل بقوة للتحسن بشكل أفضل من مباراة إلى أخرى".