شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن مفاجأة بشأن فهد المولد بعد نهاية إيقافه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، بعد رفع الإيقاف عنه من لجنة التحكيم الرياضي السعودي.

وأكد نادي الاتحاد منذ قليل، مساء اليوم الجمعة، عبر تصريحات رسمية، رغبته في إعادة فهد المولد إلى صفوف الفريق، مرة أخرى في الصيف الجاري.



لجنة الرقابة تقرر إيقاف المولد بسبب المواد المنشطة

وكانت لجنة الرقابة على المنشطات، قرر إيقاف فهد المولد، لمدة 18 شهرًا، بعدما تم إثبات حصول مهاجم الاتحاد على مواد طبية محظورة، رياضيًا، قبل أن يستأنف صاحب نجم المنتخب في مركز التحكيم الرياضي السعودي.

وانتهى عقد النجم فهد المولد مع الفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد، أول يوليو 2022، وكان العميد رفض تجديد عقده على خلفية إيقافه.

وأعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي، تخفيض عقوبة فهد المولد، وإمكانية مشاركته من جديد في مباريات كرة القدم، رسميًا.

وقال جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعب، أن الاتحاد، إلى جانب نادٍ خليجي، وفريقين من العاصمة الرياض، تقدموا بعروض رسمية إلى فهد المولد، للحصول على خدماته.



الاتحاد يعلن استمرار فهد المولد بين صفوفه

وأكد أحمد عصام كعكي، نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات مع الإعلامي علاء سعيد، نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، عودة فهد المولد.

وقال أحمد كعكي: "فهد المولد ابن من أبناء النادي، نحن حريصون على استمرار اللاعب ضمن صفوف الاتحاد، ولن يغادر".

وافتتح الاتحاد مبارياته في دوري هذا الموسم، بتحقيق الفوز ضد العدالة بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.