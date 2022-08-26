منتخبنا يضيّع فرصة الفوز ويخسر أمام إيران برمية جزائية

محمد بن مسعود - الدمام - البطولة الآسيوية – اللجنة الإعلامية:

خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي على يد المنتخب الإيراني بنتيجة (30/‏29) ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية التاسعة والمقامة حاليًا في البحرين.

وبعدما كانت الأمور لصالح منتخبنا في الثواني الأخيرة عندما تحصّل المنتخب على رمية جزائية للتقدم وتحقيق الفوز إلا أن المنتخب أضاع الرمية ولم يوفق في تسجيلها لتتحول الكرة الى المنتخب الإيراني الذي سجل فيها هدف الفوز الأخير من رمية جزاء وتأهل إلى الدور نصف النهائي وكأس العالم بكرواتيا 2023.

وفي بقية المباريات الأخرى، انفرد المنتخب السعودي بالمركز الأول وتصدر المجموعة الثانية بعد فوزه المستحق على المنتخب الياباني بنتيجة (31/‏28) في مباراة تسيدها الأخضر السعودي منذ البداية وفرض تفوقه على مجريات اللقاء بفضل الأداء الفني الجماعي وتألق لاعبهم أحمد قصي كأفضل هدافي الفريق.

وانتهى الشوط الأول سعوديًا بفارق ثلاثة أهداف (17/‏14) وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليخرج بنتيجة الفوز وصدارة المجموعة مع انتهاء الدور التمهيدي.

كما حقق المنتخب الكويتي المركز الثالث في مجموعته بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة (35/‏18)، بعد أداء مميز للأزرق الكويتي بانت فيه رغبته في الظفر بنتيجة اللقاء منذ الشوط الأول والذي انتهى بفارق سبعة أهداف (19/‏12)، وعلى أثره استحق المركز الثالث لملاقاة صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة نفسها حققت العراق أول فوزٍ لها في البطولة على حساب المنتخب الإماراتي يكتفي بالمركز الخامس في ترتيب المجموعة، فيما أنهى المنتخب الإماراتي مشاركاته في المركز السادس.

وانتهت المباراة بفارق ستة أهداف (29/‏23)، بعدما كان العراق متأخرًا في الشوط الأول إلا أنه استعاد ترتيب أوضاعه في الشوط الثاني وتمكن من تحويل الدفة لصالحه وتحقيق الفوز.

وفي المباراة الأخيرة تمكنت أوزبكستان من تحقيق الفوز الأول لها على حساب المنتخب الهندي بنتيجة (41/‏25) لتحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى، فيما حلّت الهند في المركز الخامس مع انتهاء منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الأولى.