ناصر بن حمد: نجاحات الهجن البحرينية دلالة على تميزها في المحافل الخارجية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن رياضة الهجن البحرينية ماضية نحو المزيد من التطور والازدهار بفضل اهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن تحقيق «خطيرة» و«أكابر» المركزين الأول والثاني في مهرجان سمو ولي العهد السعودي دلالة على المسيرة الناجحة لرياضة الهجن البحرينية في المحافل الخارجية الكبرى في ظل ما يتمتع به مهرجان سمو ولي العهد السعودي من إقبال واسع على المشاركة ومنافسة قوية في جميع الفئات.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة «إن المتتبع لمسيرة رياضة الهجن البحرينية في المحافل الخارجية يدرك تماما حجم العمل على مواصلة ازدهار هذه الرياضة العريقة التي تعتبر من رياضات الأجداد وما زلنا نواصل دعمنا واهتمامنا بها من أجل كتابة فصول جديدة من النجاحات الخارجية».
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بهذه النتائج الإيجابية التي تحققت والتي ستكون دافعا للمزيد من الإنجازات البحرينية في المشاركات القادمة.
وجاء فوز «خطيرة» بالمركز الأول في الشوط الأول المسائي لفئة «حقايق بكار» بزمن وقدره (دقيقتين و58 ثانية) ضمن الأشواط النهائية للمهرجان، فيما جاء حصول «أكابر» على المركز الثاني في نفس الشوط لتكون السيطرة بحرينية بامتياز.
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