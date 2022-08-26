الأخضر اختتم مشاركته رسميا في البطولة.. والعمري خامساً في بطولة العالم للسنوكر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حقَّقَ لاعب المنتخب السعودي للسنوكر أيمن العمري “19 عامًا” المركز الخامس في ختام مشاركته في بطولة العالم للسنوكر للناشئين تحت 21 عامًا التي تقام في العاصمة الرومانية بوخارست خلال المدة من 14 إلى 27 أغسطس 2022 الجاري بعد خروجه من دور الثمانية إثر خسارته من بطل العالم الويلزي ليم دايفز في دور الثمانية بنتيجة 4_0.

وجاء تحقيقه المركز الخامس بسبب النقاط التي اكتسبها في مبارياته التي خاضها في الأدوار التمهيدية للمجموعات والأدوار النهائية حيث شارك في منافسات تحت 21 عامًا 65 لاعبًا من دول العالم .

وكان العمري قد تأهل إلى دور ال 16 بعد فوزه على الإيراني محمد رشاد بنتيجة 3_1 وتأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على لاعب هونغ كونغ ليق لي بنتيجة 4_0.

وبخروج العمري من البطولة اختتم المنتخب السعودي مشاركته رسمياً في البطولة بعد أن شارك بثلاثة لاعبين ولاعبتين هم زياد القباني وفارس ال مدن “شاركتا في منافسات تحت 16 عامًا وتحت 18 عامًا وخرجا من الأدوار التمهيدي” ودلال الشمري وإيمان جبران “شاركتا في منافسات السيدات تحت 18 عامًا وخرجا من الأدوار التمهيدي” وأيمن العمري شارك في منافسات تحت 21 عامًا وخرج من دور الثمانية وحقَّق المركز الخامس في الترتيب العام .