شاهد.. محلل سياسي: ميليشيا الحوثي استغلت الهدنة في تطوير الصواريخ البالستية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال المحلل السياسي محمد جواس، اليوم، إن ميليشيا الحوثي استغلت الهدنة الأممية في تطوير الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية، أن جماعة الحوثي الإرهابية، استغلت أيضا رفع الحصار عن ميناء الحديدة، لتهريب أسلحة جديدة، تستخدمها ضد الشعب.

وأوضح أنه في أثناء خرق الهدنة، استخدمت ميلشيا الحوثي الإرهابية المدفعية في استهداف القوات المسلحة، وخصوصا في مأرب، مشيرا إلى أن تهريب إيران الأسلحة للحوثي مستمر، وأكثر المسؤولين في أمريكا على علم بذلك.