السديس يوجه بتوفير وسيلة نقل ووجبات لطلاب وطالبات الحرمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس بتوفير وسيلة مواصلات لنقل الطلاب والطالبات مع توفير وجبة إفطار لهم؛ وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد. وجاء التوجيه اليوم الجمعة بهدف تشجيع طلاب العلم والعمل على تسخير كافة سبل الراحة لرفع تحصيلهم العلمي؛ من أجل خلق بيئة مثالية لهم. ودعا الشيخ الله أن يوفق الطلاب والطالبات، والقائمين على التعليم في الحرمين الشريفين ويعينهم على أداء مهامهم. أخبار قد تهمك

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