محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف
سباقات الحقايق “بكار وقعدان” المسائية بمسافة 2 كم ، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وفازت المطية “خطيرة” للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، بالمركز الأول في الشوط المسائي الأول المفتوح، كما حقق القعود “نجران” لمالكه السعودي بطشان صالح اليامي، المركز الأول في الشوط المسائى الثاني فئة حقايق قعدان مفتوح.
وحصلت المطية “نوعية” لمالكها القطري حمد محمد القرح على المركز الأول في الشوط المسائي الثالث فئة حقايق بكار عام، حيث حققت أيضا أفضل توقيت ب 2:55.639 دقيقة .
وجاءت المطية “عديم” لـلمالك الإماراتي مانع علي الشامسي في المركز الأول بالشوط المسائي الرابع فئة حقايق قعدان عام في ختام سباقات الحقايق ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وينطلق غداً أول سباقات اللقايا لمدة ثلاثة أيام لمسافة 4 كم، بواقع 12 شوطاً في الفترة الصباحية ومثلها في الفترة
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كانت هذه تفاصيل خبر منافسة خليجية على أشواط الكؤوس في ختام فئة الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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