بث مباشر.. مباراة الشباب والباطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة الشباب والباطن، ضمن منافسات الإسبوع الأول من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بالموسم الجديد 2023/2022.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الشباب والباطن، بمجرد انطلاقها.

الشباب والباطن بث مباشر

واحتل الشباب المركز الرابع في الموسم الماضي، بينما نجا الباطن من الهبوط إلى الدرجة الأولى بفضل المواجهات المباشرة مع الفيصلي أحد الهابطين إلى الدرجة الأدنى.

وأبرم الشباب مجموعة من التعاقدات اللافتة، إذ جلب الحارس الكوري الجنوبي الدولي كيم سيونغ جيو، والبولندي الدولي غريغور كريتشوفياك والجناح الغابوني آرون بوبندزا والمهاجم الإسباني سانتي مينا لاعب سلتا فيغو، ويتولى تدريبه الإسباني فيسينت مورينو في تجربته الأولى خارج بلاده بعدما تولى تدريب أندية خيريز وخيمناستيك ومايوركا وأخيراً إسبانيول حتى نهاية الموسم الماضي.

وصدم الباطن بواقع عدم قدرته على تسجيل صفقاته الجديدة بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه القدرة على قيد لاعبيه الجدد، ما يعني أن النادي سيلعب بلاعبين أجنبيين فقط وهما الحارس الأورغوياني مارتن كامبانيا والمدافع البرازيلي ماوريسيو أنتونيو.

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مباراة الشباب والباطن

وتعاقد الباطن مع الكولومبي خوان سيباستيان بيدروزا والعراقي سعد ناطق، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين يتقدمهم عبدالعزيز الجبرين لاعب النصر واتحاد جدة السابق.

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وأعلن أبها التعاقد يوم الأربعاء مع الدولي العراقي ناطق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.