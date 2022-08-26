محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
تنطلق بعد قليل، مباراة الشباب والباطن، ضمن منافسات الإسبوع الأول من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بالموسم الجديد 2023/2022.
وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـ مباراة الشباب والباطن، بمجرد انطلاقها.الشباب والباطن بث مباشر
واحتل الشباب المركز الرابع في الموسم الماضي، بينما نجا الباطن من الهبوط إلى الدرجة الأولى بفضل المواجهات المباشرة مع الفيصلي أحد الهابطين إلى الدرجة الأدنى.
وأبرم الشباب مجموعة من التعاقدات اللافتة، إذ جلب الحارس الكوري الجنوبي الدولي كيم سيونغ جيو، والبولندي الدولي غريغور كريتشوفياك والجناح الغابوني آرون بوبندزا والمهاجم الإسباني سانتي مينا لاعب سلتا فيغو، ويتولى تدريبه الإسباني فيسينت مورينو في تجربته الأولى خارج بلاده بعدما تولى تدريب أندية خيريز وخيمناستيك ومايوركا وأخيراً إسبانيول حتى نهاية الموسم الماضي.
وصدم الباطن بواقع عدم قدرته على تسجيل صفقاته الجديدة بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه القدرة على قيد لاعبيه الجدد، ما يعني أن النادي سيلعب بلاعبين أجنبيين فقط وهما الحارس الأورغوياني مارتن كامبانيا والمدافع البرازيلي ماوريسيو أنتونيو.
أخبار قد تهمك
وتعاقد الباطن مع الكولومبي خوان سيباستيان بيدروزا والعراقي سعد ناطق، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين يتقدمهم عبدالعزيز الجبرين لاعب النصر واتحاد جدة السابق.
اقرأ أيضا|بث مباشر.. مباراة العدالة والاتحاد
وأعلن أبها التعاقد يوم الأربعاء مع الدولي العراقي ناطق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
قد يهمك أيضاً :-
- بورصة تونس تقفل على ارتفاع
- بورصة تونس تقفل على ارتفاع
- مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إغاثية ضمن الجسر الجوي السعودي للمتضررين من السيول في السودان
- البورصة المصرية تربح أكثر من 11 مليار جنيه خلال أسبوع
- بث مباشر.. مباراة العدالة والاتحاد
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة الشباب والباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.