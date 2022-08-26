بث مباشر.. مباراة العدالة والاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تنطلق بعد قليل، مباراة العدالة والاتحاد، ضمن مبارايات دوري روشن 2022-23 ، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتقدم صحيفة المناطق للقراء، بثا مباشرا لـ مباراة العدالة والاتحاد، بمجرد انطلاقها.

يسعى الاتحاد للفوز من أجل المنافسة منذ بداية الموسم على لقب الدوري، للحصول على اللقب الذي انتزعه منافسه الهلال الموسم الماضي.

يبحث الاتحاد عن بداية قوية لمسيرته في الدوري هذا الموسم ، ولتعويض فشل الموسم الماضي وخسارة اللقب في الأمتار القليلة الماضية لصالح الهلال.

العدالة والاتحاد بث مباشر

من ناحية أخرى، يريد العدالة ، لاعب الدوري الصاعد حديثًا، إسعاد جماهيره بنتيجة إيجابية أمام النمور.

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ونجح الهلال في انتزاع لقب الدوري الموسم الماضي، وهو أكبر فريق سعودي يحرز هذا اللقب.

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد والعدالة يوم الجمعة 26 أغسطس في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية، والسادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويراهن العدالة على عدد من صفقاته الجديدة المحلية التي أبرمها مثل الحارس علي العامري الذي الخليج 365 له حراسة مرمى الاتحاد والكوكب والأنصار والنهضة وعارف آل حيدر المشارك في المسابقة العامين الماضيين بشعار ضمك والذي أنهى الموسم الماضي خامس الترتيب.

مباراة العدالة والاتحاد بث مباشر الآن

وعزز العدالة فريقه بثمانية لاعبين أجانب وهم ميلان مياتوفيتش حارس المرمى من الجبل الأسود والمتوج بدوري وكأس بلاده مع نادي رودار بلييفيا والمدافع السويسري مارتن أنغا لاعب أكاديمية أرسنال الإنجليزي وزميله الغيني ميكيل ديرستام الفائز بكأس السويد رفقة غوتيبورغ.

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وفي خط الوسط تعاقد العدالة مع البرازيلي إيدسون والبيروفي كرستوفر غونزاليس المتوج بكأس السوبر التشيلية مع كولو كولو، بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي الجناح الكولومبي رينالدو لينيس ومواطنه أندرسون بلاتا والأرجنتيني لاوتارو بالاسيوس.