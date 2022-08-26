البورصة المصرية تربح أكثر من 11 مليار جنيه خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي نحو 11.1 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 692.8 مليار جنيه مقابل 681.7 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 1.6%.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 1.91% ليبلغ مستوى 10287.27 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنحو 2.37% مسجلاً 2210.32 نقاط، وأضاف مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقاً نحو 2.52% لينهي التعاملات عند مستوى 3171.8 نقطة.
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