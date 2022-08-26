شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة العدالة في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل النمور لخوض مباراة العدالة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي 2022-2023.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، نظيره العدالة، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة العدالة في دوري روشن

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

في خط الدفاع.. أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، حمدان الشمراني

في خط الوسط.. عبدالرحمن العبود، طارق حامد، برونو هنريكي، هيلدر كوستا، ايجور كورنادو

في الهجوم.. رومارينهو

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، كان قد اختتم الموسم الماضي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن حامل اللقب فريق الهلال.