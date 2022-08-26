شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة للاعبي الوحدة لتحقيق الفوز على النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رصدت إدارة نادي الوحدة، مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مواجهة النصر، من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز على العالمي.

مكافأة خاصة للاعبي الوحدة لتحقيق الفوز على النصر

وأكدت صحيفة "اليوم"، أن إدارة نادي الوحدة، رصدت 10 الآف ريال لكل لاعب من الفريق الأول لكرة القدم، في حال تحقيق الفريق الفوز ضد النصر، غدًا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، نظيره النصر، غدًا السبت الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي.

وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين فريقي النصر والوحدة، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، قد عاد لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعدما لعب في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي بعد هبوطه.