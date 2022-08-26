شكرا لقرائتكم خبر عن من بينهم الصحفي.. الكشف الوجهة المقبلة لثلاثي اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن الوجهة المقبلة لثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الكشف الوجهة المقبلة لثلاثي اتحاد جدة

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن خالد السميري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، سوف ينتقل إلى أحد أندية الشرقية بنظام الانتقال النهائي.

فيما أشارت إلى أن عمر داخل، لاعب اتحاد جدة، سوف ينتقل بنظام الاعارة إلى صفوف فريق الوحدة. وذكرت أن زياد الصحفي، نجم اتحاد جدة، سوف ينتقل إلى صفوف الشباب، بنظام الانتقال النهائي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، نظيره العدالة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.