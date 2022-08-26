شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الشباب والباطن في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهى القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والباطن في المواجهة التي ستقام اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجارى على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة الأولى من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي،

الشباب والباطن

ومن المُنتظر أن تنطلق مباراة الشباب والباطن اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى كل فريق من تحقيق الفوز والانتصار في تلك المواجهة من اجل البداية القوية في بطولة دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والباطن

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الشباب والباطن عبر قناة SSC HD1 الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي على ان يتولى التعليق المعلق الرياضي حماد الغنزي، وجاء تردد على النحو التالي: