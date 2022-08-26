شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. تردد قناة SSC EXTRA 1 المفتوحة الناقلة لمباراة الاتفاق والطائي في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من أجل معرفة ماهو تردد القنوات المفتوحة التي سوف تنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق والطائي في المواجهة التي ستقام فعاليتها اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجارى وذلك ضمن الجولة الأولى من فعاليات بطولة دوري روشن السعودي على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

الاتفاق والطائي

وتبدأ مباراة الاتفاق والطائي في تمام الساعة السادسة الإ خمس عشر دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة الإ خمس عشر دقائق بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة الإ خمس عشر دقائق بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة

ويسعى كل فريق في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار من اجل البداية الجيدة لكلا الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي، ويعول كل فريق على الصفقات الجديدة التي قام بها الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تردد قناة SSC EXTRA 1

وجاء تردد قناة SSC EXTRA 1 المفتوحة التي ستنقل مباراة الاتفاق والطائي على النحو التالي: