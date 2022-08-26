شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معلق مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - معلق مباراة الاتحاد والعدالة واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات الماضية من اجل معرفة ماهو المعلق الذي سوف يتولى التعليق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضد العدالة في المباراة التي ستقام اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

وتنطلق فعاليات مباراة الاتحاد والعدالة في تمام الساعة السادسة الإ خمس عشر دقائق بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة الإ خمس عشر دقائق بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة الإ خمس عشر دقائق بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة

معلق مباراة الاتحاد والعدالة

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الاتحاد والعدالة اليوم عبر قناة SSC HD1 وقناة SSC SD5 الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي، كما قامت الشبكة بإسناد المباراة إلى المعلق الرياضي الكبير راشد الدوسري على القناتين، ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النسق التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

تشكيل الاتحاد المتوقع

ومن المُتوقع أن يدخل فريق اتحاد جدة تلك المواجهة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى.. مارسيلو جروهي

وفي خط الدفاع.. مدالله العليان – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي – حمدان الشمراني

وفي خط الوسط.. ايجور كورونادو – طارق حامد – برونو هنريكي

وفي خط الهجوم.. هارون كمارا – عبدالرحمن علي العبود – رومارينهو