تعليم الحدود الشمالية يطلق خدمة “الهاتف الارشادي “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أطلقت إدارة التعليم بالحدود الشمالية‬ ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد ” بنين ” خدمة الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية و المهنية ، للطلاب وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم عبر الهاتف الإرشادي . وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة ، لجميع الطلاب وأولياء الأمور بهدف لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي . مشيرة إلى أنه سيتم استقبال الاتصال على الرقم 0146622205

طوال أيام الاسبوع خلال الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس .

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