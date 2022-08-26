سابك تخطط لزيادة المنتجات الكيماوية عالية القيمة بمشروعها بكوريا الجنوبية

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أعلنت شركة “سابك إس كيه نكسلين” – المشروع المشترك بينها وشركة “إس كيه جيو سنتريك” عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من المواد المتقدمة بمصنعها في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية.

وأوضحت أن المشروع يستهدف توسعة تطبيقات الألواح الشمسية، وصناعات السيارات، والأحذية، والتغليف المرن، على أن يبدأ تشغيله في الربع الثاني من 2024م.

وأكد نائب الرئيس للبولي إيثيلين والمبيعات في سابك، سامي العصيمي، أن الشركة رصدت في العديد من أسواق التقنيات الجديدة اتجاهاً قوياً نحو استخدام البولي أوليفينات المتخصصة وعالية الأداء، سيما مواد البولي إيثيلين ميتالوسين.

وأشار إلى أن العديد من البوليمرات التي تنتجها الشركة تسهم إسهاماً بارزاً في تلبية احتياجات الزبائن حول العالم فيما يتعلق بتعزيز المتانة والمرونة وخصائص العزل الحراري والخصائص البصرية ومميزات أخرى.

ونوه بأن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع ستوفر الكفاءة التشغيلية اللازمة لنمو هذه المواد القائمة على النكسلين وترفع الميزة التنافسية بصورة كبيرة.



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Source akhbaar24

