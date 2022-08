رسميًا.. نيوكاسل الإنجليزي يضم السويدي ألكسندر إيزاك (فيديو)

︎

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إتمام إجراءات تعاقده مع السويدي ألكسندر إيزاك قادمًا من نادي ريال سوسيداد الإسباني.

HERE. WE. GO.

