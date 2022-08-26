الأمير وليد بن بدر يُجدد عضويته الذهبية في “النصر”

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أعلن نادي النصر، اليوم (الجمعة)، تجديد الأمير وليد بن بدر بن سعود لعضويته الذهبية. وأشار نادي النصر، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن ذلك يأتي بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة 400 ألف ريال.

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