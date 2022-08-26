مطلع الأسبوع المقبل.. “سلمان للإغاثة” يطلق المرحلة الثانية لإغاثة الشعب الصومالي (صور)

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الجمعة)، عن إطلاق المرحلة الثانية من التدخل الطارئ لإغاثة الشعب الصومالي الشقيق مطلع الأسبوع المقبل؛ وذلك بعد انتهاء المرحلة الإغاثية الأولى؛ بهدف المساهمة في الحد من آثار الجفاف والمجاعة التي تتعرض لها البلاد حالياً.
وأوضح المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، أن المرحلة الثانية ستتضمن توزيع أكثر من 52 ألف سلة غذائية، وتأمين وتوزيع المياه الصالحة للشرب على مناطق النزوح والجفاف، وتوزيع المستلزمات الضرورية للأسر النازحة هناك، إلى جانب توزيع التمور للفئات الأكثر احتياجاً في الصومال.
كما تتضمّن المرحلة الثانية تدشين عدد من مشاريع الأمن الغذائي، بالتعاون مع شركاء المركز من المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني؛ وذلك بقيمة إجمالية لمشاريع المرحلة الثانية تجاوزت 47.1 مليون ريال، بمتابعة ميدانية من فرع المركز بالصومال.
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Source akhbaar24
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