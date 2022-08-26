︎
.
أصدر قاض أمريكي، أمس (الخميس)، أمراً بإطلاق سراح مواطن أدين بالخطأ بارتكاب جريمة اغتصاب قبل 36 عاماً، عندما كان مراهقاً.
وظهر المتهم، سوليفان والتر (53 عاماً) باكياً، بعد إلغاء إدانته، وتبرئته من جريمة اقتحام منزل سيدة واغتصابها.
وأعرب القاضي، في حيثيات إلغاء الإدانة عن غضبه من كون أن أدلة القضية التي كانت في صالح والتر لم تصل إلى هيئة المحلفين، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”.
وكان قد ألقي القبض على والتر وهو بعمر (17 عاماً)؛ بتهمة الاغتصاب في نيو أورليانز، بتهمة دخول منزل الضحية في مايو 1986، وتهديدها بسكين هي وابنها البالغ 8 سنوات.
وأشارت محامية المتهم، إلى أن الشاهدة الوحيدة قد تكون تعرفت على والتر عن طريق الخطأ، مؤكدة على وجود مؤشرات على أن شهادتها قد تكون غير موثوقة، إضافة إلى أنه لم تُعرض على الضحية صور للمتهمين إلا بعد 6 أسابيع من وقوع الجريمة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 36 عاماً بالسجن.. قاض أمريكي يبرئ مواطناً من تهمة اغتصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.