“مسابقات” الدرجة الأولى تُعلن ثبوت مخالفة “العروبة” في مباراة “الشعلة”

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أعلنت لجنة المسابقات برابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين ثبوت مخالفة نادي العروبة للمادة (5) ثانيًا ـ (ا) من التنظيمات الخاصة بجميع المسابقات السعودية خلال فترة جائحة كورونا.

وأشارت لجنة المسابقات برابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الجمعة)، إلى خسارة فريق نادي العروبة لمباراته ضد نادي الشعلة بنتيجة 3-0 دون المنع من إكمال ما تبقى من المسابقة عملاً بالمادة (5) أولا ـ (أ) من التنظيمات المذكورة واعتماد هذه النتيجة في جدول الترتيب.

وأتمت لجنة المسابقات بيانها بالتنويه إلى أن هذا القرار نهائي ومُلزم وغير قابل للاستئناف طبقًا للمادة (6) من التنظيمات.



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Source akhbaar24

