انفجار عبوة ناسفة في سيارة دبلوماسية أسترالية بالعراق

محمد بن مسعود - الدمام - انفجرت عبوة ناسفة اليوم الجمعة، مستهدفة سيارة دبلوماسية على طريق مطار بغداد الدولي.

العبوة انفجرت في سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية وذلك على طريق مطار بغداد الدولي المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد. وبحسب الشبكة، وقع الانفجار في منطقة القادسية قرب بوابة المنطقة الخضراء، وفق العربية نت.

ووقع الانفجار وسط جهود البعثة الدبلوماسية الأسترالية للتوسط بين مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، وفقًا لـ”أسوشيتدبرس”.