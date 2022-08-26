مجمع الفقة الإسلامي الدولي والجامعة الإسلامية العالمية يوقعان مذكرة تعاون بكوالالمبور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وقَّع الأمين العام لمجمع الفقة الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، ومدير الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا الدكتور تان سري ذو الكفل عبد الرزاق، في مقر الجامعة بكوالالمبور اتفاقية تعاون إستراتيجي بين المؤسستين. وتهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة إستراتيجية في مجال الاستفادة المتبادَلة من الإمكانات والقدرات العلمية والبحثية للمؤسستين، وتعزيز جهود التنسيق والتعاون في مجال ترسيخ منهج الوسطية ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش في المؤسسات والهيئات العلمية، بالإضافة إلى تمكين المؤسستين من التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات، وإقامة وِرش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك.

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