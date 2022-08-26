شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يكثف مفاوضاته من أجل ضم نجم وسط الترجي فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية تونسية أن النادي الأهلي المصري جدد تفاوضه من أجل ضم النجم التونسي محمد على بن رمضان لاعب وسط الترجي التونسي، يأتي ذلك ضمن خطة الفريق الأحمر فى تعزيز الفريق بصفقات قوية بعد خسارة بطولة الدوري أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وأوضحت التقارير أن نادي الترجي كان قد رفض عرضًا من النادي القاهري فى وقت سابق من أجل ضم اللاعب، حيث كانت هناك رغبة مشتركة بين اللاعب ومسئولي الفريق لتسويقه فى أحد الدوريات الأوروبية، وعدم رحيل اللاعب لأي فريق داخل القارة الأفريقية.



اللاعب يغير يوقفه ويوافق على الإنتقال للأهلي

وأفادت بعض التقاريب الصحفية فى الساعات الأخيرة أن اللاعب قد طلب من إدارة كبير الأندية التونسية الرحيل عن الفريق والسماح له بخوض تحدي جديد داخل الأهلي المصري، حيث لم يتمكن اللاعب من تحقيق هدفه بالإنتقال إلى أحد الأندية الاوروبية فى الوقت الحالي.

ويري اللاعب أن فرصة تواجده فى الفريق المصري قد تلفت له الأنظار بشكل أكبر للإنتقال إلى أحد الدوريات الاوروبية الكبيرة، مستشهدًا بذلك رحيل النجم المصري أحمد حجازي لاعب الفريق السايق وإتحاد جدة الحالي إلى الدوري الإنجليزي مباشرة، إضافة لرحيل اللاعب رمضان صبحي للدوري الإنجليزي عبر بوابة النادي الأهلي أيضًا.



موقف الترجي من رحيل اللاعب للفريق القاهري

وفى إطار متصل أكدت بعض المصادر داخل فريق نادي الترجي أن مسئولي الفريق قد يسمحون برحيل اللاعب، حال تقدم الأهلي المصري بعرض مالي لا يقل عن 3 مليون دولار من أجل ضم اللاعب، فى إنتظار موقف الفريق الأحمر من حسم الصفقة من عدمها.