شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم نجم ريال مدريد السابق.. 3 صفقات ينتظرها الهلال عند رفع الإيقاف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم، أن نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، يستعد لرفع الإيقاف وحرمانه من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



الهلال ينتظر رفع قرار حرمانه من التعاقدات لإبرام صفقات جديدة



وينتظر الزعيم الهلالي، قرار مركز التحكيم الرياضي، في قضية حرمان الفريق الأول لكرة القدم، من التعاقدات، على خلفية تجديد عقد محمد كنو نجم الفريق.

وكانت غرفة فض المنازعات أعلنت في وقتٍ سابق، حرمان الهلال من التعاقدات، بسبب تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، على الرغم من توقيعه لنادي النصر، بعد دخوله الفترة الحرة.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أنه هناك تأكيدات بصدور القرار المرتقب، يوم الأحد المقبل وقد يكون في صالح الهلال، بعدما تقدم باستئناف ضد قرار حرمانه من التعاقدات.



3 صفقات ينتظرها الهلال عند رفع الإيقاف من القيد



وأكد الإعلامي طارق سعد، أن نادي الهلال، قام بتأمين مستقبل الفريق الأول لكرة القدم، بمجموعة من القرارات، في حال رفع عقوبة الحرمان من التعاقدات، على النحو التالي..

وتابع: "الهلال سيتمكن من ضم 3 صفقات قوية بمجرد رفع الإيقاف من القيد، وسيكون أول تعاقدات الهلال، ضم الليث، وزياد الصحفي نجم الاتحاد".

من ناحية أخرى قالت إذاعة "أوندا ثيرو الإسبانية"، أن الإسباني خوان ماتا لاعب ريال مدريد الأسبق ليس أمامه إلا الانتقال إلى نادي الهلال من أجل إنقاذ مسيرته الكروية، وسيكون النجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو، هو ضحية خوان ماتا، في حال إتمام الصفقة بشكل رسمي، حيث سيتم الاستغناء عنه.



الهلال يتفاوض مع الدوسري لتجديد عقده



وأفادت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن إدارة الهلال، دخلت في مفاوضات مع ناصر الدوسري نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقده.

يأتي ذلك، خاصةً أن الدوسري يحظى باهتمام كبير للغاية من نادي النصر لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.