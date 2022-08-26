تواصل فعاليات مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
تتواصل فعاليات مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف لليوم الثاني بعقد جلساته تحت عنوان “الوقف.. تنمية مستدامة ” بشراكة إستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة .
وتحدثت الجلسة الثالثة بعنوان “التمويل والاستثمار” عن محور الهندسة المالية الإسلامية المبتكرة لتمويل الأوقاف، موصية إنشاء وقف الملك سلمان بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ، كما تناولت محور وقف تك : حلول التمويل الجماعي للأوقاف ، وأفضل ممارسات الاستثمار المؤسساتي للأوقاف، وتنوع المحافظ الاستثمارية الوقفية وتوزيع المخاطر .
وفي الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان ” التقنيات الحديثة للقطاع الوقفي ” ، تناولت موضوعات مراكز البيانات وأثرها في تحديد التوجهات، والتقنيات المالية الموجهة للأوقاف، ومختبر التقنية المالية للأوقاف .
واختتمت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر بجلسة حوارية تضمنت ورقة عمل بعنوان “الوقف شريك العائلات التجارية” .
يذكر أن مؤتمر المدينة المنورة للأوقاف الذي يستمر لمدة يومين، يهدف إلى نشر ثقافة الأوقاف وتعزيز دورها في المجتمع إضافة إلى طرح رؤى وأفكار ومشاريع تسهم في دعم عجلة التنمية وتحقيق التكامل مع جميع القطاعات .
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