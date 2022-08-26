“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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