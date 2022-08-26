إنقاذ عائلة سعودية مكونة من 3 أشخاص وأخرى مصرية من 6 أشخاص بحادث غرق سيارتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
باشرت فرقة من مستشفى تربة بمساندة من الهلال الأحمر، حادث غرق سيارتين في السد الجوفي على الطريق المؤدي لمحافظة تربة قرب مركز العلبة الأولى، لعائلة سعودية مكونة من 3 أشخاص، وعائلة مصرية من 6 أشخاص.
وفي التفاصيل، ورد بلاغ من مركز العمليات إلى مستشفى تربة الساعة 12:42 صباحا يفيد بوجود حالات غرق، وعلى الفور تم تحريك فرقتين إسعافيتين لموقع الحادث، ونقل 5 حالات إلى المستشفى عن طريق الفرق الإسعافية، و3 حالات عن طريق الهلال الأحمر. وفقا لصحيفة عكاظ.
وتم تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للحالات الثمانية، وجميعها مستقرة، فيما لايزال البحث جاريا عن المفقود من العائلة السعودية.
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