وزير “البيئة” يبحث مع الوفد الماليزي أوجه التعاون في مجال الأمن الغذائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

بحث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي مع معالي وزير الزراعة والصناعات الغذائية بمملكة ماليزيا الدكتور رونالد كياندي أوجه التعاون في مجالات الأمن الغذائي، وسبل تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين، بهدف تطوير الشراكات ومد جسور التعاون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين ، وجرى خلاله بحث سُبل التعاون بين المملكة وماليزيا في عدد من المجالات التي تتعلق بالأمن الغذائي .

وأكد الوزير الفضلي في بداية الاجتماع على أهمية التعاون وبحث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بين البلدين وفقاً للميز النسبية لكل منهما مع ضرورة التنسيق المشترك لذلك،.

من جهته نوه معالي وزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي الدكتور رونالد كياندي أن ماليزيا تستهدف إنتاج مجموعة من السلع الأساسية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز واللحوم والاسماك والاستفادة من الميز النسبية لإنتاج زيت النخيل وتصديره، مؤكدا على وجود العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

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