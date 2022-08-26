“الأرصاد”: سحب رعدية على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات صبيا، وبيش، أبو عريش، أحد المسارحة، والطوال، وصامطة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.