إيرانيات يحضرن مباراة كرة قدم محلية للمرة الأولى منذ أربعة عقود

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬سمحت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬للنساء‭ ‬الخميس‭ ‬بحضور‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1979،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وُصفت‭ ‬بـ”التاريخية”،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭.‬

ولأكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاماً،‭ ‬منعت‭ ‬طهران‭ ‬النساء‭ ‬عموماً‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬لكن‭ ‬سُمح‭ ‬لهن‭ ‬بدخول‭ ‬الملعب‭ ‬لمباراة‭ ‬بين‭ ‬ناديي‭ ‬العاصمة،‭ ‬الاستقلال‭ ‬وميس‭ ‬كرمان‭.‬

وعنونت‭ ‬صحيفة‭ ‬“هامشهري”‭ ‬التابعة‭ ‬لبلدية‭ ‬طهران‭ ‬“هذا‭ ‬حدث‭ ‬تاريخي”‭.‬

وأضافت‭ ‬“للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬تأتي‭ ‬مشجعات‭ ‬فريق‭ ‬الاستقلال‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬آزادي‭ (‬في‭ ‬طهران‭) ‬لدعم‭ ‬فريقهن‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ميس‭ ‬كرمان”‭.‬

وفي‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬سُمح‭ ‬للنساء‭ ‬بحضور‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬حينها،‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭.‬

وتدخّل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬ووجه‭ ‬إيران‭ ‬بفتح‭ ‬الملاعب‭ ‬أمام‭ ‬النساء‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬المشجعة‭ ‬سحر‭ ‬خضياري‭ ‬التي‭ ‬أشعلت‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬نفسها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬لأنها‭ ‬أرادت‭ ‬مشاهدة‭ ‬مباراة‭.‬

فالشابة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تُعرف‭ ‬باسم‭ ‬“الفتاة‭ ‬الزرقاء”‭ ‬تيمنًا‭ ‬بألوان‭ ‬نادي‭ ‬الاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تشجعه،‭ ‬حاولت‭ ‬دخول‭ ‬الملعب‭ ‬وهي‭ ‬متنكّرة‭ ‬في‭ ‬زي‭ ‬شاب‭.‬

وأثارت‭ ‬وفاتها‭ ‬مشاعر‭ ‬الغضب‭ ‬ودعا‭ ‬كثيرون‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬ومقاطعة‭ ‬مبارياتها‭.‬

كان‭ ‬فيفا‭ ‬يضغط‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬كي‭ ‬تفتح‭ ‬إيران‭ ‬ملاعبها‭ ‬أمام‭ ‬النساء،‭ ‬لكن‭ ‬طهران‭ ‬لم‭ ‬تسمح‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬إلا‭ ‬لعدد‭ ‬محدود‭ ‬منهن‭ ‬وفي‭ ‬مناسبات‭ ‬قليلة‭ ‬بحضور‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭.‬