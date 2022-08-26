تعرف على تفاصيل وحكام مباريات اليوم من منافسات الجولة الأولى بدوري روشن

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، حكام مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
ويلعب الاتفاق أمام نظيره الطائي، على استاد الأمير محمد بن فهد، بالدمام في تمام الساعة 6:45 مساء، وفي نفس التوقيت يلعب العدالة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية.
ويوجه الشباب نظيره الباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في تمام الساعة التاسعة مساء،
وجاءت أسماء حكام مباريات اليوم كالتالي:
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Source akhbaar24
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