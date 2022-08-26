“تعليم الرياض” يوجه بتشغيل المقاصف ذاتيًا حتى التعاقد مع شركة مشغلة

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وجهت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض مكاتب التعليم التابعة لها بتشغيل المقاصف المدرسية بالأسلوب الثالث “ذاتياً”، لحين استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة المشغلة لمنافسة التغذية المدرسية.

وشددت الإدارة، في تعميم أصدرته بهذا الشأن، على أن يتم تأمين المأكولات والمشروبات للطلبة حسب ما ذكر في لائحة الاشتراطات الصحية والدليل الموحد للإشراف على المقاصف المدرسية.

وأكدت أنه تم طرح منافسة عامة لتشغيل المقاصف، ولمدة ثلاثة أعوام، وذلك من أجل تنظيم وتوحيد إجراءات التعاقد لتشغيل المقاصف المدرسية للعام الدراسي 1444هـ، وتماشيا مع التعميم الذي أصدره نائب وزير التعليم بشأن العمل بالعقد الموحد لتقديم خدمات التغذية المدرسية.



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Source akhbaar24

