قائد القوات الجوية يُكرم طارق حامدي بعد فوزه بذهبية ألعاب التضامن الإسلامي

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كرّم قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه العريف طارق حامدي. وجاء تكريم اللاعب بعد تحقيقه ذهبية الكاراتيه في دورة ألعاب التضامن الإسلامي. وكان حامدي قد تأهل للنهائي بعد فوزه بمنافسات (وزن + 84 كجم) على نظيره التركي سين فاتح، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم (الخميس) بنتيجة 2-0.

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