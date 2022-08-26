كشف أسعار أول سيارة “G80” كهربائية فاخرة من “جينيسيس”

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كشفت شركة هيونداي الفاخرة عن أسعار سياراتها الكهربائية الفاخرة التابعة لعلامتها التجارية “جينيسيس”، والتي تأتي بطرازات مختلفة تتسم بالفخامة.

وتختلف السيارة الجديدة “Genesis Electrified G80” عن سيارة “G80” المنافسة لـ “مرسيدس-بنز” في كونها تستبدل محركات البنزين ذات الشاحن التوربيني بالطاقة الكهربائية.

ووفرت هيواندي محركات في مقدمة ومؤخرة سيارة الليموزين الجديدة بقوة 272 كيلوواط و 700 نيوتن متر ، وهو ما يكفي لكي تتسارع السيارة بصمت إلى 100 كم / ساعة في 4.9 ثانية.

ويتميز مقعد السائق بكونه مبطّنا بالجلد مع تعديل كهربائي بـ 18 اتجاهًا ، محاطًا بجهاز ستيريو بـ 19 مكبر صوت ومجموعة من خيارات الإضاءة المحيطة، أما مقاعد الركاب الخلفية فتتميز بكونها قابلة للتدفئة، وبها شاشات عرض رقمية مزدوجة ، ولوحة تحكم للستيريو ونظام التحكم في المناخ ثلاثي المناطق.

وتشتمل التقنيات الأخرى التي تحظى بها السيارة على شاشة لمس ضخمة مقاس 14.5 بوصة وشحن لاسلكي للهاتف ومفاتيح ذكية وظلة شمسية كهربائية والمزيد.

ويبلغ سعر هذه السيارة الفاخرة 145 ألف دولار، ويمكن للعملاء الذين يرغبون في الحصول على سيارة فاخرة من جينيسيس كهربائية بمساحة أقل أن يشتروا سيارة GV60 EV الأصغر حجمًا والتي يبدأ سعرها من 103،7 ألف دولار أمريكي.

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Source akhbaar24

