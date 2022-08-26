انفجار عبوة ناسفة قرب المنطقة الخضراء ببغداد

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ذكر مصدر أمني عراقي، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم (الجمعة)، في أحد الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن العبوة الناسفة محلية الصنع، وكانت موضوعة على جانب الطريق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، لافتاً إلى أن الانفجار أحدث أضراراً في السياج الأمني للطريق.

وأوضح أنه لم يسفر الانفجار عن أي إصابات بشرية، إذ إنه لم يكن هناك مارة بالطريق لحظة وقوعه.



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Source akhbaar24

