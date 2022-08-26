مستجدات كورونا.. ارتفاع الوفيات وانخفاض حالات التعافي والإصابات الجديدة

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضاً طفيفاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 72 حالة إصابة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 67 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 5 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 813042 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى ارتفاع حالات الوفاة عن يوم أمس، حيث سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9287 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 87 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 800221 حالة.



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Source akhbaar24

