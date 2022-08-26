شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي براجا يكشف لأول مرة أسرار عرض الأهلي المصري للتعاقد معه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد البرازيلي لوكاس براجا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتوس البرازيلي، على حقيقة العرض الذي وصله من النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط النادي الأهلي مطلع الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع البرازيلي براجا لتدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.

براجا يؤكد تلقيه عرض من جانب الأهلي المصري



وأكد براجا، أنه تلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي المصري، بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابع براجا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البرازيلية: "الأهلي تقدم بعرض يصل قيمته إلى 4 مليون دولار، إلا أن سانتوس أراد الحصول على 10 مليون دولار مقابل الاستغناء عن بطاقتي".



براجا يكشف سبب فشل انتقاله إلى الأهلي



وأضاف المهاجم البرازيلي: "نعم، وصل عرضًا من النادي الأهلي، لكن قيمته لم تكن مرضية لإدارة سانتوس، وعلمت من بُعد أن العرض الرسمي من النادي القاهري قد وصل، لكن الأمور لم تمضي قُدمًا بين الناديين".

وأشارت بعض وسائل الإعلام البرازيلية، إلى أن براجا كان سعيدًا بالراتب الشهري الذي سيحصل عليه مع الأهلي، إلا أن قيام سانتوس برفض العرض المالي مقابل الصفقة حال دون إتمامها.



من ناحية أخرى، دخل الإسباني كيكي سيتين المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، ضمن قائمة الترشيحات لتولي قيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة.



كيكي سيتين يدخل ترشيحات الأهلي لخلافة سواريش



وتواجد سيتين من ضمن قائمة أسماء معروضة على المارد الأحمر لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني في حال رحيله.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي لم يفتح خطوط اتصال مع المدرب ولكنه اسم مطروح وراتبه قد يكون في متناول القلعة الحمراء، والمدرب الجديد في كل الأحوال سيكون اسم مميز في عالم التدريب.

وتابعت: "سيتين كان من المفترض أن يقود الشباب السعودي في الموسم الجديد وتم الاتفاق معه على راتب 3 مليون و700 ألف يورو في موسمين ولكن المفاوضات فشلت في اللحظات الأخيرة".

واختتمت: "حتى الآن وحيد خليلوزيتش هو المرشح الأبرز بجانب الكرواتي زوران ماميتش، وكارلوس كيروش يأتي في الاختيار الرابع، من أجل تولي القيادة الحمراء".