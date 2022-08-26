شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره طلائع الجيش، والقنوات الناقلة، في الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع “السعودية سبورت” في التقرير التالي، موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، لمواجهة طلائع الجيش، والمقرر لها غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يخوض المباراة بحثًا عن حصد 3 نقاط من أجل إنهاء الموسم في وصافة الدوري، الذي حققه الزمالك للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، حصدهم من 19 فوز و10 تعادلات و3 هزائم.

بينما يقع طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورت المالك الحصري لمباريات الدوري المصري.