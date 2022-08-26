شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة في أهلي جدة لفسخ عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية صباح اليوم، أن نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، سوف يعقد جلسة مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، لبحث رحيله قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يعقد جلسة مع براداريتش من أجل فسخ عقده

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن مسؤولو النادي الأهلي، سوف يعقدوا جلسة مع الكرواتي فيليب براداريتش، لاعب وسط الفريق من أجل إمكانية مغادرته.

وتابعت: "مجلس ماجد النفيعي، سيحازول خلال الجلسة، التوصل إلى اتفاق مع براداريتش، من أجل فسخ عقده بالتراضي، قبل غلق سوق الانتقالات".



الأهلي يحاول رحيل براداريتش أو استمراره حتى نهاية عقده



وتابعت: "في حال موافقة النجم الكرواتي، سوف يقوم النادي، بالتعاقد مع قلب دفاع أجنبي، قبل إغلاق باب الميركاتو رسميًا".

واختتمت: "ولكن في حال رفض فيليب براداريتش، فسوف يقرر النادي استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية عقده، في صيف 2023".

ويرغب أهلي جدة في إبرام صفقة دفاعية قوية لتدعيم الفريق في دوري يلو، من أجل المنافسة والعودة إلى دوري المحترفين مرة أخرى.

الأهلي يتعادل ضد القيصومة في دوري يلو

وبدأ الراقي، مشاركته الأولى في دوري يلو، بتعادل مُخيب على أرضه، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة، بهدف لمثله، بالجولة الأولى من المسابقة.

وكان الأهلي هبط لأول مرة في تاريخه، بعد احتلال المركز الخامس عشر قبل الأخير، في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، للموسم الرياضي الماضي.