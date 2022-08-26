شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. النصر يقرر الاستغناء عن ثلاثي الفريق ويضم الصفقة الأجنبية الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قرر رحيل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



تعاقدات نادي النصر استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد



وأجرى العالمي تعاقدات من العيار الثقيل لتدعيم صفوفه، حيث وقع مع كل من: الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الإيفواري جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو، والجناح الدولي الشاب عبدالرحمن غريب، بالميركاتو الصيفي.

النصر يقرر رحيل ثلاثي الفريق بالصيف الجاري



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، عن وجود قرار رسمي في النصر، بالاستغناء عن الثلاثي "مختار علي، وحمد آل منصور، وآسر هوساوي، قبل غلق السوق.

وتابعت: "العالمي تلقى عرضًا من الطائي للتعاقد مع مختار، فيما حصل على عرض من الرائد للحصول على توقيع آل منصور، بالموسم الجاري".

واختتمت: "هناك محاولات من ناديي العين والعروبة للتعاقد معه هوساوي، من قلعة العالمي، وتدعيم صفوفه باللاعب بالميركاتو الصيفي".



النصر يُنهي التعاقد مع صفقة المدافع المنتظرة



من ناحية أخرى، أكد الإعلامي والمصور الرياضي فهد المري، أن مجلس إدارة النصر، أنهى صفقة التعاقد مع المدافع الأجنبي، بشكل رسمي.

وكتب المري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإعلان الرسمي عن الصفقة، سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويتفاوض النصر مع أكثر من لاعب، في قلب الدفاع، بعد فشل صفقة النجم البلجيكي جايسون دينايير أبرزهم الأمريكي جون بروكس، للحصول على توقيعه.

وكانت صفقة التعاقد مع ديانير فشلت في الآونة الأخيرة، بعد رفض اللاعب العرض المقدم من النصر، بسبب خشيته من الغياب عن كأس العالم المقبلة.

ويبدأ النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، مشواره في الموسم الرياضي، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من مسابقة دوري روشن السعودي.