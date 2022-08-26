شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الباطن الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الشباب السعودي لبداية مشواره اليوم ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين عندما يستضيف نظيره الباطن في تمام التاسعة مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد في أولى لقاءات الفريقين بالموسم الكروي الجديد.

تعديلات في تشكيل الشباب الليلة أمام الباطن

وتشير العديد من التقارير الصادرة من داخل النادي أن تشكيل الشباب لمباراة اليوم سيشهد بعض التعدليات حيث سيقود البرازيلي كارلوس جونيور خط هجوم الفريق، فيما سيلعب حسين القحطاني بدلا من الأرجنتيني إيفر بانيجا الموقوف.

واستمرت التدريبات الجماعية لفريق الشباب قبل المباراة لمدة 60 دقيقة وحرص على الحضور رئيس النادي خالد البلطان من أجل مؤازرة الفريق قبل المباراة الأولى لهم بالدوري السعودي.

وتؤكد المصادر الصادرة من داخل النادي بأن تشكيل الشباب الليلة سيكون كالآتي:

تشكيل الشباب المتوقع لمباراة الباطن

حارس المرمى: كيم جيو.

الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، نادر الشراري، فواز الصقور.

الوسط: حسين القحطاني، كريتشوفياك، هتان باهبري، جوانكا، آرون.

الهجوم: كارلوس جونيور.

يذكر أن إدارة الشباب حاولت كثيرا في فترة الانتقالات الصيفية لضم العديد من الصفقات القوية وكان على رأسهم الإسباني سانتي مينا، وحارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، والبولندي كريتشوفياك والجابوني آرون بوبندزا والإنجليزي محمد آدامز بالإضافة إلى كل من محمد اليامي وأحمد عبده وسعيد الربيعي.

يذكر أن الشباب قد أنهى الموسم الماضي من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالمركز الرابع برصيد 55 نقطة ب15 انتصار و10 تعادلات و5 هزائم.