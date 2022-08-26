خال آل دغيم: النظام السياحي الجديد امتداد لجهود المملكة في رفع المرونة أمام المستثمرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قال رئيس جمعية الإعلام السياحي خالد آل دغيم في تصريح لـ “المناطق” إن النظام السياحي الجديد هو امتداد للجهود التي تبذلها المملكة في تطوير المنتجات السياحية ورفع مرونة الأنظمة أمام المستثمرين سواء محليين أو دوليين.

وأضاف أن تسهيل إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية سوف يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات السياحية الصغيرة والمتوسطة وخاصة في ظل وجود منصة إلكترونية موحدة ، إضافة إلى تطوير العديد من المواقع السياحية لتكون جاهزة للاستثمار .

وأشاد آل دغيم بموافقة مجلس الوزراء على التباحث مع الدول المتوقع انضمامها إلى المركز العالمي للاستدامة السياحية في شأن نموذج مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارات السياحة في الدول الأخرى لإنشاء المركز العالمي للاستدامة السياحية، وهذه خطوات جرئية للعمل السياحي العالمي وإظهار لتجربة المملكة في السياحة الوطنية من خلال مشاريع ضخمة وفق رؤية واضحة .

وأكد في حديثه أن مع هذه الأنظمة الجديدة نحتاج إعلام سياحي يواكب هذا التوجه في تطوير الاستثمار السياحي الذي بدأنا نلمسه على أرض الواقع سواء في المشاريع التي ظهرت في نيوم والبحر الأحمر وبوابة الدرعية والقدية أو في الاستراتيجيات التي انطلقت في أكثر مناطق المملكة لتطوير الأنماط السياحية واستثمارها.

واستطرد آل دغيم قائلاً : إننا بحاجة إلى وجود إعلاميين متخصصين لديهم القدرة على الإبداع والتفكير خارج الصندوق لإعطاء صورة متكاملة عن مقومات بلدنا السياحية والأنظمة التي اتخذتها الدولة لتحويل العمل السياحي إلى عمل اقتصادي منتج وتقديم تجربة عالمية مستديمة . ومرشدين سياحيين قادرين على كيفية التعامل مع السياح بمختلف ثقافاتهم وسوف يحقق عدة أمور من أهمها التعريف بأهم المواقع السياحية التي تحتضنها المملكة إضافة إلى زيادة ثقة السائح والزائر .

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واختتم آل دغيم حديثه بأهمية التدريب في مجال الإعلام السياحي وخصوصا الإعلام الجديد الذي اعتبره قوة ناعمة ذات اثر واصبح له منصات وجمهوره من الشباب ومع التقدم التقني الذي يشهده العالم مؤكداً إلى الحاجة إلى مناهج في الجامعات السعودية تكون مخرجاتها تسويق السياحة الوطنية كما ينبغي والتي تقوم على البعد الحضاري والتاريخي والمقومات السياحية سواء طبيعية او أثرية ومشاريع عملاقة تشبع رغبة السائح أيا كان وتستهوي المستثمر الوطني والأجنبي.