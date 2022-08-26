محمد بن مسعود - الدمام - شرب الحلبة يساعد فى السيطرة على ارتفاع الكوليسترول

تعتبر بذور الحلبة علاجًا منزليًا للعديد من المشكلات الصحية من فقدان الوزن إلى إدارة مشاكل الشعر، وبحسب الأبحاث تعتبر بذور الحلبة جيدة لخفض للكوليسترول الكلى LDL (البروتين الدهنى منخفض الكثافة) أو الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون، بحسب موقع “health”.

وبذور الحلبة غنية بالنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك والريبوفلافين والألياف الغذائية والفيتامينات مثل A و C و K و B6 وهذه مفيدة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

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وهناك أدلة معينة على أن تناول مكملات الحلبة يساعد فى تقليل الكوليسترول الكلى والدهون الثلاثية، حيث إن الحلبة قد يكون لديها القدرة على زيادة عدد المستقبلات الموجودة فى الكبد هذه هى البروتينات التى تسمح للكوليسترول بدخول الخلايا قد تساعد زيادة هذه المستقبلات على إزالة الكوليسترول الضار من مجرى الدم.

إلى جانب ذلك تشير بعض الدراسات إلى أن بذور الحلبة يمكن أن تحسن بشكل طفيف الدهون الثلاثية.

وبحسب دراسة أجرتها جامعة ميشيجان الأمريكية، فإن السابونين الستيرويدي في بذور الحلبة يُعتقد أنه يبطئ امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وكذلك ربما يبطئ معدل إنتاج الكبد للمادة أيضًا ويعتقد أيضًا أنه يقلل من امتصاص الدهون الثلاثية من الأطعمة الدهنية.

الحلبة تخفض مستويات السكر فى الدم أيضاً

“4HO-Ile” حمض أمينى غير عادى، يوجد فقط فى الحلبة، له خصائص محتملة مضادة لمرض السكرى، مثل تعزيز إفراز الأنسولين وزيادة حساسية الأنسولين.

محتوى الألياف فى الحلبة قد يساعد فى الوقاية من بعض أنواع السرطان، كما أن خصائص الحلبة المضادة للأكسدة وحقيقة أنها غنية بالمغذيات تجعلها علاجًا شاملاً لإزالة السموم من الجسم ومنع الجذور الحرة المسببة للأمراض.