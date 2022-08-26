“الصحة” تعلن تسجيل 67 حالة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، تسجيل 67 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 87 حالة، ووفاة 3 حالات. ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 813,042 حالة، من بينها 3534 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 800,221 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9287 حالة وفاة.

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