محمد بن مسعود - الدمام - دعا استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، كل أم إلى ضرورة ذهاب طفلها إلى المدرسة بحقيبة طعام، مشيراً إلى أنه من المهم أنه لا أحد يتنمر عليه أو يأكل أكله. وقال “النمر”، عبر حسابه على “تويتر”: “لازم طفلك يروح المدرسة مع حقيبة طعام.. وتأكدي دوماً بطريقتكِ أنه ما أحد يتنمّر عليه ويأكل أكله”. وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد دعت الآباء إلى الحرص على إعداد حقيبة مثالية لأطفالهم تحتوي على وجبة طعام صحية ومتوازنة، من خلال اختيار الأطعمة الغنية بالألياف؛ للمساعدة في عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع. كما أكدت على اختيار خبز الحبوب بدلاً من الخبز الأبيض، واختيار الفواكه الطازجة بدلًا من المجففة، واختيار العصائر الطبيعية من خلال البحث عن ملصق “عصير” على العبوة الخارجية بدلاً من “نكتار” أو “شراب” والتي تحتوي على سكر مضاف. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر دعوة للأمهات.. “النمر”: أعدّي “حقيبة طعام طفلك” ولا تدَعيه للمتنمرين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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