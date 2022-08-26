محمد بن مسعود - الدمام - بتمويل من منتدى التنمية السياسية …إدارة تنمية المرأة بالغيضة تدشن دورة تأهيل المرأة لقيادة عملية السلام المجتمعي

الغيضة – لميس الاصبحي

برعاية محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد علي ياسر وبإشراف مباشر من السلطة المحلية بمديرية الغيضة والإدارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة وتمويل من منتدى التنمية السياسية مع مؤسسة “برجهوف الألمانية”

دشنت اليوم الخميس إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة الدورة التدريبية في مجال “التأهيل القيادي للمرأة من أجل السلام”

والتي تستمر لمدة أربعة أيام.

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وفي كلمة الافتتاح أكدت وكيلة المحافظة المساعد لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت على دور المرأة الفعَّال في بناء السلام المجتمعي كون المرأة تعد أحد المكونات المؤثرة في المجتمع بشكل عام

وأشارت باكريت إلى أن السلطة المحلية ممثَّلةً بمعالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر تقدم كافة التسهيلات لمنظمات المجتمع المدني لتنفيذ كافة برامجهم التدريبية التي تسهم في إحلال السلام بالمجتمع.

و اثنت باكريت على دور منظمات المجتمع المدني في المساهمة في التدريب والتأهيل والتوعية وتخصيصها دورات تدريبية متعددة لمحافظة المهرة.ودعت المتدربات إلى الاستفادة من محاور الدورة وتبادل الخبرات فيما بينهن.

من جانبه؛ وجه مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعادان شكره لمنظمة منتدى التنمية السياسية، ومؤسسة “برجهوف” على إقامتهم مثل هذه الدورات، مشدداً على المتدربات الالتزام بأنظمة الدورة التدريبية ولوائحها المقرة من قبل مدرب الدورة.

وكانت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة الأستاذة انتصار عوض مبارك قد رحبت بوكيلة المحافظة ومستشارة المحافظ لشؤون المرأة ومدير عام مديرية الغيضة وكذا مدرب الدورة المدرب عبدالرحمن بن غانم، داعيًة المتدربات إلى تركيز قدراتهم العقلية مع مدرب الدورة والخروج بحصيلة تدريبية تسهم في إحلال السلام وبناء مجتمعاتهم.

و أوضحت مديرة إدارة تنمية المرأة أن فكرة إقامة الدورة التي استهدفت “25” قيادية من قياديات المديرية، جاءت لعدة أسباب منها ضعف الخبرة القيادية لدى النساء وكذا قلة تقلد المرأة المناصب الحكومية، مؤكدة أنه هناك دورات عديدة تستهدف قطاع المرأة بالمحافظة.